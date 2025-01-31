Отроки во вселенной Лукаса

Премьера на сервисе Disney+ — в духе «Очень странных дел», где дети, а потом подростки спасают взрослый мир. Только в этом случае не от сил зла, а от космических пиратов.

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Самый обыкновенный мальчишка по имени Вим (Рави Кэбот-Кониерс) живет на мирной и безопасной планете Ат-Аттин, которую считает дико скучной. Парень мечтает о космических приключениях и встречах с джедаями, а вместо этого должен готовиться к экзамену. Но его Вим не сдаст, потому что найдет в лесу таинственный железный люк, который похож на вход в храм джедаев. Вима повсюду сопровождает лучший друг Нил из расы слоноподобных гуманоидов — мальчик, похожий на синего слоника (потеснись, Беби Йода, у нас тут новая милота!). Эти двое забираются внутрь «храма» вместе с двумя любопытными девчонками — отважной командиршей Ферн (Райан Кира Армстронг) и технически подкованной Кей Би (Кириана Крэттер), которая живет на батарейках, как киборг. Но «храм» оказывается захороненным в земле звездолетом: Вим нажмет какую-то важную кнопку, и аппарат взлетит, преодолев защитный барьер вокруг мирной планеты, и перенесет маленький отряд в далекую-далекую галактику — с планетами, где ведутся непрерывные войны, и многочисленными космическими пиратами.

Лукасовская франшиза, у которой на ТВ в последние годы удач и провалов было поровну, в новом сериале следует тренду на детские и подростковые приключения. Его задали «Очень странные дела», а продолжили вышедшие недавно на Netflix «Ван-Пис» (2023), «Ключи Локков» (2020) или британская «Разбойница Нелл» (2024) той же студии «Дисней». Впрочем, придумали этот тренд еще в 1980-е все те же Стивен Спилберг и Джордж Лукас в «Инопланетянине», «Балбесах» и «Капитане Крюке». И у «Очень странных дел» ноги растут именно из этой детской классики.

Другое дело, что студия «Дисней», самая ханжеская институция Голливуда, которая строго заботится о том, чтобы детский и семейный рейтинг 12+ не нарушал ни малейший намек на «взрослые» темы — секс, насилие и рок-н-ролл,— тут слегка изменила себе, взяв на роль антагониста Джуда Лоу. Актер разменял шестой десяток, на его висках в кадре отчетливо видна седина, но он излучает такую бешеную сексуальность, что экран может слегка запотеть. Лоу появляется в финале второго эпизода в роли таинственного незнакомца в плаще. Когда детишки попадут в лапы космических пиратов и окажутся за решеткой, именно он джедайским жестом заставит ключ от темницы летать по воздуху: с ним явно пребывает Сила, и мы даже знаем какая. Чуть позже выяснится, что новоявленный «джедай» — космический авантюрист Джод На Навуд, который охотится за сокровищами и всегда выходит сухим из воды, конечно, благодаря своему чертовскому обаянию.

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Идеология в сериале тоже присутствует — и довольно простодушная: на планете Ат-Аттин удается сохранять мир и безопасность посреди злой галактики, потому что она прячется за искусственной завесой бурь и защитным барьером. Планетой управляют дроиды, а населяют ее никчемные рохли, взрослые, которые, случись что, не смогут защитить от разбоя ни себя, ни детей, потому что отвыкли и не умеют сражаться. Трем детишкам и одному синему слонику придется пережить множество опасных приключений в космосе без взрослых, под присмотром лишь старого дроида SM-33.

В 1970-е в СССР сняли целую серию подобных пионерских фильмов о приключениях детей без присмотра меж звезд: «Большое космическое путешествие», «Москва—Кассиопея», «Отроки во Вселенной». Не говоря уже про позднейшие приключения Алисы Селезневой с ее миелофоном и беготней от космических пиратов — но там взрослые не были никчемными, а всегда оставались мудрыми наставниками. Не то в Голливуде: тут главенствует идея, что в критический момент с неба прилетят несколько Хороших Парней и спасут безобидных обывателей от пиратов. Что ж, почему бы и нет, сериал получился милым и обаятельным, и все в нем на месте... Ну разве что песен с музыкой Алексея Рыбникова не хватает — о том, как нас позвал в дорогу далекий Млечный Путь.

Татьяна Алешичева