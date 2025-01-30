Власти Тюменской области ожидают рост экономики региона в 1,4 раза к 2034 году

Правительство Тюменской области прогнозирует к 2034 году рост валового регионального продукта (ВРП) и индекса промышленного производства в 1,4 раза относительно 2021 года, передает региональный департамент экономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Уточненный прогноз социально-экономического развития региона до 2034 года был утвержден на заседании президиума областного правительства, он сформирован в двух вариантах: консервативном и базовом, и учитывает текущие тенденции развития региона и федеральные прогнозы.

Ключевые параметры включают не только рост ВРП и индекса промышленного производства — ожидается увеличение индекса обрабатывающих производств в 1,7 раза и оборота розничной торговли — в 1,8 раза. Прогнозируется рост численности населения области на 4,5% за счет естественного и миграционного приростов.

В ноябре Тюменская областная дума приняла во втором и третьем окончательном чтениях бюджет региона на 2025 год. Доходы планируются в объеме 270,3 млрд руб., расходы — 311,6 млрд руб.

Ирина Пичурина