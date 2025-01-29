Кто в лес, кто по судам

В Челябинске суд не удовлетворил требования ООО «Тихий бор» и НИИ «Дети индиго» о предоставлении права на строительство дороги, установку опор для электро- и газоснабжения в Каштакском бору. Ответчиками выступали администрация Сосновского района и главное управление лесами региона. Истцы хотели провести инженерные коммуникации к зданию заброшенного пионерского лагеря. Суд установил, что арендатором земли с 2023 года является НИИ «Дети индиго», который не может использовать имущество по назначению из-за аварийного состояния строения. Реконструировать его нельзя, потому что в бору запрещены строительные работы. Суд решил, что под видом сервитутов истцы хотят легализовать уже существующие инженерные сети.



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Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Каштакский бор признан памятником природы в 1969 году, там запрещены буровые работы и строительство

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Челябинской области не удовлетворил иск ООО «Тихий бор» к администрации Сосновского муниципального района и главному управлению лесами региона. Компания требовала от них предоставить ей частные сервитуты для проезда, монтажа опор электро- и газоснабжения к земельному участку в Каштакском бору. Полное решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Заявление было подано в январе 2023 года. Впоследствии к делу присоединился Научно-исследовательский институт педиатрии и неврологии «Дети индиго» в качестве соистца.

Участок, к которому заявители захотели провести коммуникации и дорогу, относится к категории особо охраняемых территорий и объектов. Там в советское время размещался детский оздоровительный лагерь «Каштак» имени Юрия Гагарина. Его площадь составляет более 1,3 тыс. кв. м. Согласно документам суда, на участке находится нежилое аварийное здание площадью 110,7 кв. м.

Получить комментарий у ООО «Тихий бор» не удалось: телефоны, указанные в открытых источниках, оказались недоступны. В адрес ООО «НИИ педиатрии и неврологии “Дети индиго”» был направлен письменный запрос. На момент публикации материала ответ не поступил. Будут ли истцы обжаловать решение суда, неизвестно.

«Тихий бор» в заявлении отмечал, что здание лагеря и другие сооружения на территории заброшенного лагеря находятся в плохом состоянии, поэтому нужно привести их в надлежащий вид. Для этого компании понадобилось право проезда по выделенным земельным участкам памятника природы и установки на них электрических опор и иных коммуникаций. Истец в 2021 году пытался получить соответствующее разрешение от администрации Сосновского района, главного управления лесами региона, департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу. Однако они ответили отказами. После этого «Тихий бор» решил обратиться в суд.

ООО «Тихий бор» зарегистрировано в Челябинске в 2007 году. Компания занимается покупкой и продажей собственной недвижимости. Руководит организацией Евгений Коляченков, владелец — Василий Курбацких. Он же является бенефициаром ООО «Соколиная гора». Одноименный жилой комплекс также расположен в Каштакском бору. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2023 году убыток «Тихого бора» составил 22 млн руб.

«Тихий бор» до декабря 2023 года являлся арендатором земельного участка в Каштакском бору. Тогда он передал право аренды ООО «НИИ педиатрии и неврологии “Дети индиго”». Суд посчитал, что после этого «Тихий бор» больше не может требовать установки сервитутов.

Научно-исследовательский институт педиатрии и неврологии «Дети индиго» представлен в Челябинске и Краснодаре, а также в городе Алматы в Казахстане. В деле участвовал южноуральский филиал медицинского центра ООО «НИИ педиатрии и неврологии “Дети индиго"», зарегистрированный в Челябинске в 2013 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», руководителем является Оксана Кузина. Она же владеет компанией совместно с Натальей Алюшкиной. Организация оказывает медицинские услуги и лечит заболевания, связанные с задержками в физическом и умственном развитии детей. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в 2023 году компания получила выручку в размере более 66,5 млн руб., чистую прибыль — 45,5 млн руб.

Согласно судебным документам, земельный участок был предоставлен новому арендатору для организации детского оздоровительного лагеря «Каштак». Здание, которое там сохранилось, нельзя использовать под эти цели. Однако ремонтировать строение невозможно. Это приведет к нарушению правового режима, потому что на территории памятника природы нельзя вести строительные работы.

«В итоге суд пришел к выводу, что под видом размещения сервитутов истцы хотят легализовать существующие инженерные коммуникации без правоустанавливающих документов»,— заключил суд.

Каштакский бор признан памятником природы в 1969 году. Он находится частично на территории Металлургического района Челябинска и Сосновского района области. Общая площадь бора — более 2,7 тыс. га. Экосистема Каштакского бора сформировалась порядка 10 тыс. лет назад. На его территории найдены птицы и млекопитающие, которых включили в Красную книгу Челябинской области. В границах бора расположены поселки Каштак и Новое поле, санаторий-профилакторий, жилой комплекс «Соколиная гора», детский лагерь «Солнечная поляна». На территории охранной зоны Каштакского бора запрещено начинать стройку без утвержденных проектов, вырубать деревья, складировать отходы, размещать кладбища, стоянки, автозаправки и мастерские, проводить изыскательные и буровые работы, охотиться, пасти животных и многое другое.

Ольга Воробьева