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Коммерсантъ FM
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В Крыму рассказали, сколько получили от национализации

За прошлый год в бюджет Крыма поступили 6,8 млрд руб., из них 4,8 млрд — от продажи национализированного имущества украинских собственников, заявила на президиуме госсовета Республики Крым региональный министр имущественных и земельных отношений Лариса Кулинич.

«Все плановые показатели, поставленные перед министерством в 2024 году, достигнуты. Поступление в бюджет за отчетный период составили 6,8 млрд руб.»,— уточнила министр.

Она также отметила, что продажа национализированного имущества украинских собственников в 2024 году принесла в бюджет Крыма 4,8 млрд. руб. Среди них — квартира президента Украины Владимира Зеленского и его жены в Ялте, «Вилла Елена», торговый комплекс «Бакалея», отели «Тысяча и одна ночь», «Европа» и др.

По данным крымских чиновников, в 2024 году в перечень национализированного имущества иностранных граждан, выступающих против России, было включено 1,2 тыс. объектов недвижимости. Всего с 2022 года в этом списке оказалось более 3,5 тыс. объектов.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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