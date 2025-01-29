В Екатеринбурге представили возрожденный журнал «Наше наследие»

Первый номер журнала «Наше наследие» после пятилетнего перерыва представили на пресс-конференции в Екатеринбурге. Как пояснил главный редактор журнала, гендиректор аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров, выбор площадки для презентации связан с тем, что значительная часть номера посвящена Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

В частности, в журнале опубликованы интервью с создателем фестиваля Ural Music Night Евгением Горенбургом, директором Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никитой Корытиным, основателем Музея андеграунда Павлом Негановым, репортажи из Музейного комплекса в Верхней Пышме и «Синара Центра», материал о свердловском конструктивизме.

Журнал «Наше наследие» впервые вышел в 1988 году по инициативе академика Дмитрия Лихачева. Издавался до 2019 года. Выпуск прекратился в связи с финансовыми трудностями. Всего вышло 130 номеров. Главным редактором со дня основания был Владимир Енишерлов.

«Несколько лет назад пришла идея возродить журнал. Мы много общались на эту тему с главным редактором Владимиром Енишерловым. Главным вопросом было финансирование»,— рассказал Сергей Бурмистров. В состав редакционного совета обновленного издания вошли гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, министр культуры РФ Ольга Любимова, спецпредставитель президента России Михаил Швыдкой, руководители крупнейших учреждений культуры страны.

Предполагается, что в каждом номере будут публиковаться познавательные статьи про культурные ценности разных регионов России. «На своих страницах "Наше наследие" планирует рассказывать о закрытых для широкой публики фондах музеев и архивов, о новых частных коллекционерах и их собраниях, о подделках в искусстве и атрибуции, о новых именах в живописи, скульптуре и декоративно-прикладном искусстве, о выдающихся художниках, поэтах, писателях и других значимых деятелях — вернее, про малоизвестные, но интересные истории, связанные с их именами»,— говорится в пресс-релизе.

По словам господина Бурмистрова, планируется издавать «Наше наследие» раз в квартал. Изначально тираж составит 5 тыс. экземпляров, но затем он будет увеличен «в разы». Помимо этого, будет развиваться интернет-портал. Сергей Бурмистров пояснил, что он будет отличаться от журнала — там будет больше свежих новостей культуры и искусства со всей России, фотогалереи, видеозаписи интервью и другой контент.

Николай Яблонский