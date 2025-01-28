В Краснодаре вырос спрос на противовирусные средства и иммуностимуляторы

В Краснодаре в 2024 году спрос на противовирусные средства и препараты для укрепления иммунитета — иммуностимуляторы, витамины, а также маски и антисептики — год к году вырос на 8%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе «Сбер Еаптеки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В Краснодарском крае совокупно с Ростовом-на-Дону продажи этих категорий препаратов и средств индивидуальной защиты выросли в компании на 2% в сравнении с 2023 годом.

Больше всего увеличилась популярность антисептиков — на 58% в Краснодаре и 118% — в Сочи. «В начале 2025 года рост продолжился. Так, за первые недели текущего года в Краснодаре антисептики приобретали на 41% чаще, чем за аналогичный период 2024, а в Сочи — на 15% чаще»,— добавили в пресс-службе компании.

В топ-10 средств по росту спроса среди противовирусных средств и препаратов для укрепления иммунитета в Краснодаре в 2024 году вошли БАД с селеном и цинком (+9%), БАД с витамином С и цинком (+72%), жевательные пастилки для иммунитета с облепихой (+64%). В Сочи — БАД с селеном и цинком (+33%), БАД с витамином С и цинком (+66%), жевательные пастилки для иммунитета с облепихой (+5%).

«Холода становятся одним из пиков распространения ОРВИ еще и из-за специфики работы сосудов. Организму надо перестраиваться на новые температуры, сосуды находятся в тонусе, нарастает вирусная нагрузка. Из-за совокупности этих процессов иммунитет может хуже защищать организм от болезней»,— прокомментировала терапевт Скандинавского центра хдоровья Ольга Чистик.

Согласно опросу, проведенному «Сбер Еаптекой» и Скандинавским центром здоровья среди россиян, в качестве мер защиты и профилактики ОРВИ большинство (24%) принимают противовирусные лекарства, БАДы и витамины для иммунитета, 16% стараются чаще гулять на свежем воздухе, 11% меньше контактируют с людьми, другие 11% чаще убираются и проветривают квартиру. Больше половины (59%) отметили меры профилактики сезонных заболеваний помогают частично, четверть (25%) в эффективности профилактики уверены полностью. Еще 16% рассказали, что, не смотря на профилактику, продолжают болеть.

Маргарита Синкевич