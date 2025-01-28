Владимир Путин ознакомился с новинками АвтоВАЗа

Рабочая поездка президента РФ Владимира Путина в Самарскую область началась с посещения завода АвтоВАЗ в Тольятти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Как следует из размещенных на сайте Кремля видео, Владимиру Путину показали предсерийный автомобиль «Лада Искра», старт производства которого намечен уже на апрель 2025 года.

Среди других перспективных моделей автомобилей тольяттинского завода, готовящихся к выпуску, главе государства показали городской кроссовер «Б+ кросс» и полноприводный электромобиль «е-Нива».

Президент пообщался с работниками АвтоВАЗа, заметив, что завод развивается. Владимира Путина при визите в Тольятти сопровождает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Владимиру Владимировичу представили текущие результаты работы и планы развития завода. В 2024 году выпуск автомобилей был увеличен на 40% — до 525,5 тыс. единиц, а объемы производства машин стали рекордными за последние 10 лет. Локализация в среднем превысила 95%»,— сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что одной из целей пребывания Владимира Путин в Самарской области станет проведения совещания по развитию беспилотной авиации.

Алексей Алексеев