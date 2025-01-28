Нарышкин предложил историкам нескольких стран обсудить права на украинские земли

Председатель Российского исторического общества и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин предложил обсудить права на украинские земли с участием историков из разных стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Я как раз с коллегами-историками в Российском историческом обществе предложил обсудить вот эту тему, но с исторической точки зрения. И мы обязательно это сделаем. И попробуем пригласить историков из других стран: из Польши, из Венгрии, из Словакии»,— сказал господин Нарышкин ТАСС, отвечая на вопрос о возможном будущем раздела территории Украины. Сергей Нарышкин отметил, что тема имеет глубокую предысторию и требует детального рассмотрения.

Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев высказал мнение, что Украина может прекратить существование как государство уже в 2025 году. Он считает, что переговоры по украинскому вопросу должны вестись только между Россией и США.