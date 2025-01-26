Ирина Винер: гимнастке Крамаренко по ошибке удалили здоровый мениск

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер рассказала, что ее воспитаннице, 20-летней гимнастке Лале Крамаренко, врачи удалили здоровый мениск вместо поврежденного. Из-за этого Крамаренко может уйти из спорта.

«Это наши врачи, не хочу называть фамилию. Я бы таких врачей лишала диплома»,— рассказала Винер в интервью блогеру Надежде Стрелец. Она добавила, что Крамаренко прошла реабилитацию в Израиле. «Она старается, чтобы вернуться»,— сказала тренер.

Лала Крамаренко — чемпионка Европы 2021 года, чемпионка России, а также трехкратная чемпионка мира среди юниоров. Ей сделали операцию на колене летом 2024 года. До операции она выступала на играх БРИКС, которые прошли в Казани в июне прошлого года. Как пишет «Чемпионат», спортсменка плакала после каждого своего упражнения, потому что выступала с травмой.