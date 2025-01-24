8,6 процента составило в ноябре 2024 года снижение объема кредитования малых и средних предприятий (МСП) по сравнению с октябрем, сообщил Банк России. Показатель снижается непрерывно с июля прошлого года, это самый продолжительный период его падения с начала 2022 года. Всего за январь–ноябрь 2024-го субъектам МСП было выдано кредитов на 15,6 трлн руб. За ноябрь средневзвешенная ставка по кредитам до года для таких компаний в рублях выросла на 1,72 процентного пункта (п. п.) по сравнению с октябрем — до 21,9% годовых (плюс 7,9 п. п. к ноябрю 2023 года). На начало декабря 2024-го число субъектов МСП, имеющих кредит, составило 652 251 — это на 10,6% больше, чем было годом ранее.