Переговоры уравняли работников

Коллективные договоры сокращают неравенство в доходах, снижая разрыв в зарплатах и устанавливая более высокие стандарты труда, показало исследование экономистов для NBER. В странах с широким охватом коллективными договорами, таких как Франция, доходы распределяются равномернее, тогда как в США низкий охват соглашениями сопровождается высокой вариацией зарплат. Вызовом для института ученые называют развитие гибких форм занятости — к ним коллективные договоры предстоит адаптировать. В России договоры распространены в крупных отраслях, но почти не затрагивают малый и средний бизнес – что, по мнению экспертов, необходимо менять.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Коллективные договоры играют ключевую роль в снижении неравенства в доходах, следует из опубликованного на NBER исследования «Коллективные переговоры, профсоюзы и структура зарплат: международный взгляд». Его авторы Саймон Йегер, Суреш Найду и Бенджамин Шефер изучили данные 18 развитых стран Европы и Северной Америки и проанализировали влияние коллективных переговоров на рынок труда с учетом институциональных различий. В фокусе — разница в уровне доходов в зависимости от таких различий. Авторы преимущественно использовали государственные данные о рынке труда — данные самих профсоюзов и ассоциаций работодателей часто недоступны.

Системы производственных отношений сильно различаются в разных странах, что имеет важные последствия для результатов рынка труда и экономики в целом. Авторы выделяют три ключевых измерения, по которым можно классифицировать эти системы: первое — охват, то есть доля рынка труда, охваченная коллективными переговорами; второе — уровень централизации переговоров, то есть сфера действия индивидуальных коллективных договоров; третье — степень горизонтальной координации в переговорах по контрактам между сторонами переговоров.

В таких странах, как Франция и Италия, профсоюзное членство может быть низким, но охват коллективными соглашениями близок к 100% благодаря автоматическим продлениям соглашений на весь сектор. В США, напротив, коллективные переговоры охватывают только около 12% работников, и охват тесно связан с членством в профсоюзах. Исследование подтверждает, что страны с широким охватом коллективными договорами демонстрируют более равномерное распределение доходов. Например, Франция характеризуется меньшей вариацией заработных плат по сравнению с США.

Охваченные коллективными договорами работники получают заметно более высокую оплату труда. Коллективные переговоры уменьшают разрыв между самыми высокими и самыми низкими уровнями зарплат, что особенно заметно в странах Северной Европы. Существенная разница в зарплатах между работниками в системе и вне системы коллективных договоров, например, в Германии. При этом эффекты коллективных договоров распространяются и на работников за их пределами. Это проявляется в общем повышении стандартов оплаты труда, наблюдаемом в большинстве стран.

Несмотря на преимущества, коллективные договоры сталкиваются с рядом трудностей. Среди них — снижение охвата, несоблюдение условий, распространение гибких форм занятости. В некоторых странах децентрализация переговоров ослабляет общий эффект договоров. Во многих случаях работодатели нарушают условия соглашений, что снижает их эффективность. Переход на фриланс и платформенную занятость требует адаптации коллективных переговоров.

В России коллективные договоры распространены в промышленности и госсекторе. В этих секторах сформированы устойчивые производственные коллективы, что способствует заключению соглашений, говорит руководитель департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов. «Наибольшее распространение коллективные договоры имеют в отраслях с традиционно сильными профсоюзами, таких как образование, медицина или промышленность. В то же время в сферах финансов и бизнес-услуг коллективные договоры встречаются значительно реже, что связано с отсутствием устойчивых традиций социального партнерства»,— добавляет председатель исполнительного комитета Конфедерации труда России Игорь Ковальчук.

У ФНПР на сегодняшний день действует 57 отраслевых соглашений на федеральном уровне и соглашения в 85 субъектах федерации на региональном уровне. Существуют и территориальные соглашения, и локальные коллективные договоры на уровне предприятий. По данным ФНПР (статистика не охватывает все организации), на уровне предприятий заключено около 112,5 тыс. коллективных договоров. «Охват коллективными договорами остается неравномерным. На крупных и средних предприятиях около 52% работников (16,8 млн человек) задействованы в системе коллективного договорного регулирования, тогда как в малом бизнесе эта цифра значительно ниже»,— отмечает Олег Соколов. Наиболее уязвимы при этом самозанятые.

В крупнейшем объединении работодателей РСПП поясняют, что коллективные договоры, а также отраслевые и региональные соглашения регулируют оплату труда, условия труда, социальные выплаты и другие вопросы на уровне организаций, отраслей и регионов. Эти обязательства, как правило, повышают уровень гарантий для работников по сравнению с минимальными стандартами, установленными государством. «Обязательства, включенные в коллективные договоры и соглашения, определяют системы и уровень оплаты труда с учетом квалификации, сложности работ и их результатов»,— подчеркивают в РСПП. Игорь Ковальчук объясняет, что основная цель таких договоров — установить порядок и процедуры, которые позволяют регулировать трудовые отношения сверх обязательных норм. Это могут быть дополнительные льготы для отдельных категорий сотрудников, дополнительные выходные или порядок предоставления освобождения от работы.

По словам Олега Соколова, в регионах с высоким охватом коллективными договорами наблюдается меньшая дифференциация зарплат по сравнению со средними показателями по России. Например, в четырех таких регионах (Калининградская область, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Московская область) разрыв между высоко- и низкооплачиваемыми работниками значительно ниже.

По словам Игоря Ковальчука, многие работодатели неохотно включают в коллективные договоры подробные условия о зарплатах, доплатах и дополнительных льготах. «Эффективность коллективных договоров во многом зависит от активности профсоюзов и готовности работодателей идти на сотрудничество. В бюджетных организациях их содержание часто ограничено объемом выделенных бюджетных ассигнований. Таким образом, даже при наличии коллективного договора невозможно предусмотреть дополнительные льготы, если на них нет средств»,— отмечает эксперт.

Охват коллективными договорами и, соответственно, эффективность системы коллективных договоров в России остаются ограниченными, считает руководитель экспертного центра «Деловой России» по трудовым отношениям и охране труда, соучредитель группы компаний SRG Виталий Федин. По его словам, уровень гарантий, который они фиксируют, недостаточно высокий — например, гарантия оплаты работникам не ниже уровня прожиточного минимума в регионе. «В условиях растущего уровня зарплат в силу дефицита рабочей силы это символическая величина, ни к чему не обязывающая работодателя — зарплаты и так фактически существенно выше»,— объясняет эксперт. Кроме того, вне системы коллективных договоров действуют бОльшая часть среднего бизнеса и практически весь малый, то есть именно тот сегмент, работники которого более всего нуждаются в защите их трудовых прав»,— добавляет Виталий Федин.

По мнению Игоря Ковальчука, сдерживающим фактором эффективности коллективных договоров является и сложность проведения забастовок. Несмотря на наличие такой возможности в законодательстве, процедура их организации настолько зарегулирована, что в реальной жизни практически невозможна. Способствовать развитию системы коллективных договоров могли бы госкомпании и госкорпорации, поскольку играют ключевую роль в формировании стандартов на рынке труда. «Однако некоторые госкорпорации не заключают коллективные договоры, что подрывает традицию социального партнерства и задает негативный пример другим отраслям. Решение этого вопроса зависит от политической воли»,— констатирует он.

По мнению Олега Соколова, система коллективных договоров нуждается в дальнейшей модернизации. Это связано с необходимостью повышения представительности объединений работодателей, улучшения механизма распространения отраслевых соглашений на широкий круг работодателей и учета особенностей новой формы занятости, связанной с самозанятостью и платформенной экономикой. В РСПП также предлагают расширить сферу применения коллективно-договорного регулирования по социально-трудовым вопросам. «Это позволит более гибко регулировать вопросы оплаты труда и социальных гарантий работников с учетом специфики конкретной организации, отрасли, территории»,— считают в объединении.

Диана Галиева