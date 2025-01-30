Марсианин и хроники

На канале Paramount+ вышел шпионский триллер «Агентство», где тонкая нервная организация сотрудников важнее их профессиональной миссии. Зато дизайн интерьеров и пошив костюмов не противоречат традиции жанра.

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Новый американский сериал — мелодраматический ремейк французского «Бюро легенд», вместо Матье Кассовица влюбленного агента ЦРУ тут изображает Майкл Фассбендер. Его герой с оперативным прозвищем Марсианин получает приказ вернуться из Эфиопии в лондонское бюро ЦРУ. Он немножко грустит и проводит последнюю ночь любви со своей пассией (Джоди Тёрнер-Смит), думая, что прощается с ней навсегда. Но спустя некоторое время она как ни в чем не бывало появляется в Лондоне — тут-то шпион и задумывается: не является ли его вечная любовь подсадной уткой? В то же время Марсианин занят важной миссией: обучает профессии молодую талантливую шпионку (Саура Лайтфут-Леон) перед заброской в Тегеран под прикрытием. От приобретенных навыков зависит ее выживание на чужбине. На заднем плане потешно суетится начальство Марсианина (Ричард Гир и Джеффри Райт), у которого срывается операция не где-нибудь, а в Белоруссии, после того как американский шпион в Минске попадает в полицию за пьяную езду.

Лондонское разведбюро выглядит в сериале обычной конторой, где бюрократ сидит на бюрократе и все боятся начальства. И шпионский триллер местами сильно смахивает на производственный роман, будто речь идет о каком-нибудь заводе шарикоподшипников. Из сериала мы узнаем, что в американской внешней разведке существуют тренировки по прохождению допроса в пьяном виде — враг страшно коварен и все время норовит подпоить оперативника! В то же время в ЦРУ запросто принимают на работу завязавших алкоголиков, но, поскольку бывших алкоголиков, как известно, не бывает, потом расхлебывают неминуемые последствия. Зато от слежки легко уйти, просто завернув телефон с трекером отслеживания в фольгу.

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Пока Фассбендер элегантно страдает и хмурит брови, Гир стильно нервничает и потеет, получая очередной нагоняй из Лэнгли от высокого начальника, которого со знанием дела изображает Доминик Уэст, натренированный выглядеть невозмутимо в жалких ситуациях после роли принца Чарльза в «Короне».

Спродюсировали этот томный производственный роман Джордж Клуни и Грант Хеслов, а первые две серии в своем любимом романтическом ключе снял Джо Райт. Дизайн тут едва ли не важнее содержания: титры отсылают к бондиане, лондонские интерьеры, где обитают шпионы, подразумевают солидный бюджет разведывательной конторы, которая дико экономит, когда надо вытащить агентов из очередного замеса, но на аренду элитной недвижимости денег не жалеет. А сам Марсианин выглядит этаким немногословным тоскующим Штирлицем, который печально смотрит на жену в кафе «Элефант», но всегда готов треснуть кого-нибудь по голове бутылкой.

Текст: Татьяна Алешичева