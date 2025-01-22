«Золотая малина» наметила номинантов

Организаторы антипремии «Золотая малина» объявили номинантов этого года. Худшим фильмом, например, могут стать картины «Бордерлендс», «Мадам Паутина», «Мегалополис», «Рейган» и «Джокер: Безумие на двоих». Последний стал лидером по числу номинаций, у него их семь. На звание худшего режиссера в этом году в том числе претендует Фрэнсис Форд Коппола. Среди актеров «Золотую малину» могут получить, например, Закари Ливай за фильм «Гарольд и волшебный мелок» и Хоакин Феникс — за второго «Джокера». В категорию худшей актрисы попали Кейт Бланшетт с ролью в «Бордерлендс», Дженнифер Лопес, которая сыграла в «Атласе», и Леди Гага все за того же «Джокера».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Far Out / Golden Raspberry Awards Фото: Far Out / Golden Raspberry Awards

Впрочем, такое внимание к продолжению истории о безумном клоуне неудивительно, считает киновед, куратор программ в Московской школе кино Всеволод Коршунов: «Когда мы говорим про "Золотую малину", важно помнить, что это частная инициатива. Более того, именно те, кто голосуют за номинантов, делают это анонимно, мы их не знаем. Поэтому это такое провокационное и во многом шуточное мероприятие. Да, оно идет в спайке с "Оскаром", и именно поэтому получает такое внимание. Но тем не менее это все-таки не какая-то важная профессиональная награда. Единственным, наверное, остроумным решением стало вручение в 2005 году этого приза администрации Белого дома за участие в документальном фильме Майкла Мура "Фаренгейт 9/11". В этом была провокация, что-то очень неожиданное.

Что касается второй части "Джокера", то фильм Тодда Филлипса выстроен как антифансервис. Не исключено, что такая реакция, как награждение "Золотой малиной", программировалась создателями.

Он сделан так, чтобы разозлить поклонников первой картины и переворачивает все, что люди ждут от "Джокера". Поэтому будет ожидаемым, если он получит эту премию. Опять же, серьезно я бы к этому не относился. Все-таки это церемония, которая должна вызывать скандалы, будоражить. Она, в общем-то, мало что сообщает о профессиональном качестве того или иного фильма».

В 2020 году первая часть «Джокера» получила «Оскар» за лучший фильм, а Хоакин Феникс забрал статуэтку за актерскую работу. Впрочем, «Золотую малину» нередко присуждали обладателям престижных кинопремий, напомнил колумнист «Московских новостей» Даниил Ротштейн: «Обычно в рамках этой церемонии выбирают не столько худшие фильмы года, сколько ленты, вокруг которых больше всего негативного шума в прессе и интернете. В этом плане меня ничего не удивляет, здесь абсолютно понятно присутствие второго "Джокера" или адаптации "Бордерлендс". Это все действительно не очень хорошие картины. Правильно их называть худшими? Скорее, самыми разочаровывающими. Было много фильмов значительно ниже качеством, про большую часть из них даже никто не слышал или никто их не помнит. Например, "Чистильщик бассейнов" Криса Пайна с ним же в главной роли и еще много-много всякой ерунды.

От "Золотой малины" никто не застрахован, как никто не застрахован от плохого кино. Ее номинантами в разные моменты становились практически все звезды. В частности, Аль Пачино, причем на поздних этапах карьеры вполне заслуженно.

Реакция на "Мегалополис" Фрэнсиса Форда Коппола была очень неоднозначной. Много появилось статей о том, как сильно Акела промахнулся и что в принципе по концепции картина — это некое упражнение в мегаломании. Возможно, не просто так никто не хотел снимать этот фильм, и Копполе пришлось его финансировать из собственного кармана, об этом много говорили. Это спорно, были и другие оценки, но на репутации условного Фрэнсиса Форда Копполы вообще мало что может сказаться. Но она, кстати, не помогает ему получить финансирование для проектов. У "Малины" есть определенная репутация, ее организаторов воспринимают в индустрии как троллей».

«Золотая малина» была учреждена в 1981 году в качестве антипода «Оскара». Принять участие в голосовании может любой желающий, заплатив символический взнос в фонд премии. В этом году победителей объявят 1 марта.

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Ульяна Горелова