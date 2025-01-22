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Коммерсантъ FM
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Politico: Германия просит ЕС ограничить российским дипломатам доступ в Европу

В рамках подготовки к встрече стран Евросоюза (ЕС) в Брюсселе, глава МИД Германии Аналена Бербок призвала своих коллег «проложить путь к скоординированным мерам» против России. Так, она предлагает ограничить время аккредитации и свободу передвижения российским дипломатам в Европе, сообщает Politico со ссылкой на документ.

Министр объясняет это гибридными атаками, которые якобы совершает в Европе Россия. Госпожа Бербок также выступила с предложением расширить сотрудничество с частными компаниями для улучшения защиты критической инфраструктуры ЕС. В распространенном среди глав МИДов стран ЕС документе также говорится о необходимости расширения санкций против теневого флота.

В мае 2024 года в Польше российским дипломатам ввели ограничение на передвижение по стране. Дипломатам разрешили свободно передвигаться только внутри столичного региона — Мазовецкого воеводства. Ограничения коснулись всех российских представителей, кроме посла Сергея Андреева.

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