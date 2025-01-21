Уфимская исправительная колония поиграла суд госинспекции труда по Башкирии

Калининский райсуд Уфы отказал исправительной колонии строгого режима №3 в удовлетворении административного иска к госинспекции труда по Башкирии, указывается в опубликованном на сайте суда решении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в августе 2024 года один из осужденных выстрелил в живот другого отбывающего наказание из гвоздезабивного пистолета. Администрацией колонии ЧП было квалифицировано как несчастный случай, не связанный с производством. Допрасследование госинспекции труда выявило обратное. Колонии предписали отменить акт о расследовании несчастного случая, утвердить новый и направить его в страховую компанию.

В суде представитель колонии указал, что пострадавший не был в трудовых отношениях с исправительным учреждением и самовольно покинул свое рабочее место — помещение заготовки пиломатериалов, придя в другой цех, где с ним произошел несчастный случай по неосторожности другого осужденного.

Пострадавший, участвовавший в суде по ВКС, пояснил, что уходил с рабочего места для получения нового задания от бригадира. Удовлетворение иска он оставил на усмотрение судьи.

Оставляя постановление в силе, суд пришел к выводу, что «анализ представленных письменных доказательств по делу свидетельствует о том, что квалифицирующие признаки несчастного случая не связанного с производством, в ходе расследования не установлены».

Венера Хисамова