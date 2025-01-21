«Калашников» разработал новый дрон-камикадзе «КУБ-2-Э»

Концерн «Калашников» совместно с НПО «Ижевские беспилотные системы» (входит в концерн) разработал управляемые барражирующие боеприпасы (УББ) «КУБ-2-Э» малого и среднего классов. Их покажут на выставке вооружений IDEX-2025, которая пройдет 17–21 февраля в ОАЭ.

«КУБ-2-Э» малого класса предназначен для поражения живой силы и небронированной военной техники противника. У «КУБ-2-Э» среднего класса расширен спектр применения: с его помощью можно наносить удары по личному составу, стартовым позициям комплексов с БПЛА, площадкам базирования вертолетов, а также небронированной и легкобронированной технике.

Оба варианта УББ оснащены оптико-электронными системами. Это позволяет операторам наводить боеприпасы на цели даже после изменения их местоположения, заявили в «Калашникове». Боеприпасы имеют массу свыше 10 кг. Их можно использовать в любое время суток, при скорости ветра у земли до 15 м/с и в диапазоне температур от -40°C до +50°C.