В Казани опровергли закрытие выставки художника из Марий Эл из-за сатанизма

В Казани Галерея искусств Сверхмодерна опровергла сообщения о закрытии выставки «Конечность бесконечности» с картинами художника из Марий Эл Ивана Стана из-за признаков сатанизма. Об этом «Ъ Волга-Урал сообщили в галерее.

«Выставка закрыта не из-за картин Ивана Стана, а из-за скандального поведения куратора», — рассказал изданию представитель галереи.

В галерее уточнили, что во время выставки куратор начала высказывать критику в адрес руководства учреждения и демонстрировать запрещенные картины. Галерея искусств Сверхмодерна не планирует больше взаимодействовать с куратором.

Иван Стан в беседе с «Ъ Волга-Урал» допустил, что у руководителя галереи могли быть нерешенные вопросы с куратором. Господин Стан заявил, что накануне развески картин глава учреждения выразил нежелание видеть работы художника на выставке, хотя портфолио авторов отправляли заранее. Иван Стан также считает, что руководитель галереи мог связаться с художниками и выразить сожаление о закрытии экспозиции.

Ранее в СМИ появилась информация, что выставку «Конечность бесконечности» закрыли, т.к. в работах художника Ивана Стана увидели признаки сатанизма.

«Свернули целую выставку в Казани. Забавно, конечно, что так остро восприняли данные картины, увидев там негатив и сатанизм. Может подать на них суд за оскорбление чувств верующих: у меня вообще -то священники в роду, и не один», — написал художник на своей странице в соцсетях.

В Галерее искусств Сверхмодерна уточнили, что выставка групповая, и Иван Стан являлся одним из ее участников.

Диана Соловьёва