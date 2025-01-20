Российского лыжника лишили победы на марафоне в Швейцарии из-за фтора

Российский лыжник Омар Худиев стал победителем в любительской категории на марафоне Engadin La Diagonela в Швейцарии, но после проверки лыж на следы фтора его лишили первого места. Об этом спортсмен рассказал в своем Telegram-канале.

Соревнования прошли 18 января. Худиев прошел дистанцию в 55 километров за 2 часа, 1 минуту и 41 секунду, показав лучший результат. После гонки у спортсмена забрали лыжи, чтобы проверить, не смазывал ли он их запрещенными в Европе мазями с фтором. По результатам проверки Худиеву присудили последнее место.

«Увы, у лидера даже по любителям взяли лыжи на пробу фтора. Конечно, лыжи я не обезфтаривал и бежал на фторе»,— рассказал спортсмен на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Худиев отметил, что «лыж, которые не видели фтора», у него нет, а покупать новые специально для гонки в Европе он не стал.

Лыжные мази с фтором помогают быстрее и легче скользить по трассе. Они могут дать спортсмену конкурентное преимущество. С марта 2023 года использование таких средств запрещено на соревнованиях, которые проходят под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) и Международного союза биатлонистов (IBU).