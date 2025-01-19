Байден помиловал пять человек

Президент США Джо Байден подписал указ о помиловании пятерых человек. Еще двум заключенным президент смягчил сроки тюремного заключения, говорится в пресс-релизе Белого дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джо Байден

Фото: Nathan Howard / Reuters Джо Байден

Фото: Nathan Howard / Reuters

Согласно заявлению, глава государства посмертно помиловал борца за права темнокожих Маркуса Гарви, умершего в 1940 году. В 1923 году его приговорили к пяти годам тюремного заключения за почтовое мошенничество. В администрации назвали приговор несправедливым, а также подчеркнули ценность влияния и пропаганды господина Гарви.

Также был помилован сторонник предотвращения насилия с применением огнестрельного оружия Дэррил Чамберс, приговоренный в 1998 году к 17 годам тюрьмы за ненасильственное преступление, связанное с наркотиками. По этой же статье были осуждены защитник интересов иммигрантов и религиозных общин Равидат Рагбир и два адвоката: Дон Скотт и Кемба Прадия, их также помиловали.

Смягчение приговора получил Робин Пиплз, которого приговорили к 111 годам заключения за преступления, совершенные им в 1990-х годах, и Мишель Уэст, отбывающая пожизненное заключение за преступления, совершенные в период с 1987 по 1993 год. Оба заключенных выйдут на свободу в феврале 2025 года.

Срок действий полномочий Джо Байдена истекает 20 января. В этот же день в должность вступает Дональд Трамп. В ходе итоговой речи господин Байден заявил, что оставил следующему президенту Америку в лучшем положении, чем он получил четыре года назад.

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