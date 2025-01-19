Режиссер Тигран Кеосаян остается в коме

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что состояние ее супруга режиссера Тиграна Кеосаяна, остается прежним. Он находится в коме с 8 января после пережитой клинической смерти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тигран Кеосаян

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Тигран Кеосаян

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Знаю, что многие переживают, не получая новостей о его состоянии, спрашивают, пишут мне — знакомые и незнакомые... Наш любимый спит, а мы с детьми и обеими нашими мамами ждем. И будем ждать столько, сколько понадобится»,— написала госпожа Симоньян в своем Telegram-канале.

Тиграну Кеосаяну 59 лет. Он снял несколько фильмов и сериалов. Последний из них — фильм «Бессмертные» (2021) про ветеранов войны в Афганистане. Предыдущая его работа — «Крымский мост. Сделано с любовью!» (2017) снят по сценарию Маргариты Симоньян. Господин Кеосаян также работал телеведущим, в частности, в передачах «Вечер с Тиграном Кеосаяном» и «Международная пилорама».