Грузооборот российских морских портов за год снизился на 2,3%

Грузооборот морских портов России по итогам 2024 года сократилась до 886,3 млн т, что на 2,3% меньше результатов января—декабря 2023-го. Значительнее всего показатель снизился у портов Азово-Черноморского бассейна — на 5,4%, до 275,7 млн т, следует из данных Ассоциация морских торговых портов.

Несмотря на сокращение результатов, порты Азово-Черноморского бассейна оказались лидерами по грузообороту. На втором месте — порты Балтийского бассейна (273 млн т, +0,6%), на третьем — морские порты Дальневосточного бассейна (236,5 млн т, –2,3%). За ними следует порты в Арктическом бассейне (92,9 млн т, –5,2%), а замыкающим список стал Каспийский бассейн (8,1 млн т, +4,9%).

По данным Ассоциации морских торговых портов, объем перевалки сухогрузов в 2024 году составил 441,1 млн т (–1,9%), а объем перевалки наливных грузов — 445,2 млн т (–2,6%). При этом экспортных грузов было перегружено 699,7 млн т (–1,9%), импортных грузов — 42,9 млн т (+11%), транзитных — 64,9 млн т (–0,5%), каботажных — 78,7 млн т (–12,1%).