ЦАХАЛ начал подготовку к приему освобожденных заложников из Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что операция по освобождению заложников из сектора Газа получила название «Крылья свободы». Других подробностей ЦАХАЛ не привел. Ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что Израиль и палестинская группировка «Хамас» договорились о прекращении огня и освобождении заложников.

«"Крылья свободы" — это название подготовительной операции Армии обороны Израиля к возвращению заложников»,— сообщила пресс-служба ЦАХАЛа в соцсети X.

14 января в Дохе прошли переговоры между Израилем и «Хамасом» о прекращении войны в секторе Газа. 15 января издания Axios, «Аль-Джазира» и «Аль-Кахира аль-Ихбария» со ссылкой на источники сообщили о достижении соглашения о прекращении огня. Позже об этом же сказал избранный президент США Дональд Трамп. Премьер Катара Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тани заявил, что режим прекращения огня вступит в силу 19 января. Израиль и «Хамас» не делали официальных заявлений по поводу завершения конфликта.

Война между Израилем и «Хамасом» началась 7 октября 2023 года с нападения группировки на израильскую территорию. Боевики взяли в заложники более 200 человек. Израиль в ответ на нападение начал наземную операцию на территории сектора Газа. В начале января 2025 года Reuters писало, что «Хамас» утвердил список 34 заложников для освобождения.

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