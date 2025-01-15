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Коммерсантъ FM
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Трамп объявил о достижении сделки между Израилем и «Хамасом» о прекращении огня

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и «Хамас» пришли к соглашению о прекращении огня в секторе Газа. Он добавил, что удерживаемые в анклаве заложники будут скоро освобождены.

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Фото: Mohammed Salem / Reuters

«У нас есть соглашение по заложникам на Ближнем Востоке. Их скоро освободят. Спасибо!» — написал господин Трамп в соцсети X.

О том, что Израиль и «Хамас» договорились о прекращении огня и освобождении заложников, сообщил ряд СМИ со ссылкой на источники в Тель-Авиве и группировке. По их данным, «Хамас» обязуется освободить 33 заложника, взамен Тель-Авив освободит из-под ареста ряд палестинских заключенных. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сегодня, 15 января, отрицала информацию о достигнутом соглашении.

Подробнее — в материале «Ъ» «ЦАХАЛ обяжут сдерживаться».

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