СМИ: Израиль и «Хамас» договорились о прекращении огня и освобождении заложников

Власти Израиля и представители группировки «Хамас» достигли соглашения об освобождении заложников и установлении режима прекращения огня в секторе Газа, сообщает Axios со ссылкой на официальные лица США и Израиля. Аналогичную информацию передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в группировке, а также телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» со ссылкой на египетский источник.

Стороны пока не опубликовали официальные заявление по поводу достижения соглашения. По данным Axios, о соглашении может быть объявлено не позднее четверга. Источник «Аль-Кахира аль-Ихбария» сообщил, что публикация совместного заявления произойдет «в ближайшее время».

Телеканал CNN сообщил со ссылкой на израильских чиновников, что на первом этапе сделки «Хамас» освободит 33 находящихся в плену человек в обмен на освобождение сотен палестинских заключенных из тюрем Израиля. 9-й канал Израиля сообщает, что Тель-Авив будет освобождать по 30 заключенных в обмен на каждого заложника. По их информации, Тель-Авив отпустит всех женщин и несовершеннолетних, взятых под арест с 7 октября 2023 года. По данным Axios, освобождение будет проходить поэтапно в течение первой фазы соглашения, которая продлится 42 дня. В это же время будет действовать режим прекращения огня.

Переговоры между Израилем и «Хамасом» о введении режима прекращения огня в секторе Газа прошли 14 января в столице Катара Дохе. Официальный представитель МИД Катара, советник премьер-министра Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявлял, что переговоры находятся на финальной стадии. При этом канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сегодня опровергала информацию о достигнутом соглашении.

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