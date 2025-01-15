«Раменским» сохранили активы вместо свободы

“Ъ” стали известны подробности апелляционного рассмотрения дела участников преступного сообщества криминального авторитета Олега Медведева (Шишкан, Олег Раменский). Незначительно изменив приговор лишь двум из 18 фигурантов, вышестоящая инстанция отклонила не только жалобы большинства осужденных, но и апелляционное представление Генпрокуратуры. Последняя требовала конфисковать в доход государства собственность Шишкана и его сообщников, среди которой был подмосковный бизнес-центр Plaza Ramstars.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участникам преступного сообщества Олега Медведева (Шишкан) не удалось добиться отмены вынесенного им приговора

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Участникам преступного сообщества Олега Медведева (Шишкан) не удалось добиться отмены вынесенного им приговора

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Приговор 2-го Западного окружного военного суда, вынесенный 10 июня, в Апелляционном военном суде в подмосковной Власихе обжаловали большинство фигурантов, включая получившего пожизненный срок Олега Медведева, а также осужденные на сроки от 11 до 23 лет заключения.

Лишь трое фигурантов — признавшие вину Юрий Григорьев, Александр Морозов и Санвел Сиреканян, которые отделались условными сроками,— не стали оспаривать приговор.

Апелляционное представление, по данным “Ъ”, подала и Генпрокуратура. Обвинение в целом устроило наказание, которое судья Алексей Гринев (сразу же после приговора он ушел на повышение, став председателем Реутовского гарнизонного военного суда) назначил фигурантам. Однако ведомство не было согласно с тем, что суд отказался конфисковать долю Олега Медведева в уставном капитале ООО «Бизнес-Парк Плаза Рамстарс», которое владеет бизнес-парком Plaza Ramstars в подмосковном Раменском, а также пять зданий и свыше десятка земельных участков, фактическими владельцами которых, по мнению следствия, являлись доверенные лица Медведева.

Интересно, что, вынося приговор, суд также снял арест с имущества гражданской жены Медведева Татьяны Курочкиной. Ранее следствие добилось его ареста, считая, что оно было приобретено на преступные доходы. Однако суд счел, что обвинение не доказало принадлежность найденных у женщины денег — 3 млн руб., $100 тыс., около €30 тыс., а также автомобиля Porshe Cayenne и двух земельных участков Олегу Медведеву. В этой части прокуратура оспаривать приговор не стала.

Слушания в апелляции стартовали в октябре 2024 года и заняли около трех десятков заседаний. Они, как и сам процесс, прошли в закрытом режиме — в целях обеспечения безопасности участников разбирательства.

Напомним, что, по версии ГСУ СКР, в свое время Олег Медведев, более известный как Шишкан, или Олег Раменский, держал под криминальным контролем Раменский район Подмосковья. Его ОПС установило контроль над действующими преступными группировками и коммерческими структурами. Члены сообщества и сами создавали юридические лица для получения незаконных доходов. Одним из наиболее жестоких преступлений, в совершении которых обвинялся Олег Медведев и его сообщники, было убийство генерального директора ЗАО «Племзавод "Раменское"», депутата органа местного самоуправления Татьяны Сидоровой и трех членов ее семьи. Они пропали без вести в 2012 году. Тела погибших нашли закопанными в карьере через много лет. Следствие выяснило, что с госпожой Сидоровой и ее родными расправились за отказ отдать человеку Медведева земли принадлежавшего ей племзавода.

Присяжные, с участием которых слушалось дело, 16 мая сочли доказанной вину подсудимых по большинству пунктов обвинения. Поэтому в зависимости от роли и степени участия суд признал их виновными в создании преступного сообщества или участии в нем, бандитизме, убийствах, вымогательстве, незаконном обороте оружия и наркотических средств, а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 210, ст. 209, ст. 105, 163, 222, 228 и 111 УК РФ), обязав выплатить по искам потерпевших в общей сложности 22 млн руб.

60-летний Олег Медведев, помимо всего прочего, был осужден за занятие высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).

Главный фигурант вину ни по одному пункту обвинения не признал, а его защита настаивала на вынесении ему оправдательного приговора. О том же просили адвокаты осужденного в вышестоящем суде. Однако тот незначительно изменил приговор в отношении лишь двух фигурантов, обязав Эдуарда Харькова выплатить по иску потерпевших вместо четырех три миллиона рублей и зачтя осужденному Антону Колесникову (он получил 22 года) четыре месяца, которые он отбыл под стражей по другому делу.

Адвокат Олега Медведева Елена Сенина, не комментируя подробности закрытого процесса, тем не менее не опровергла информацию “Ъ” относительно того, что апелляция отказалась конфисковать собственность у ее подзащитного. При этом адвокат подчеркнула, что по закону «конфисковать имущество в рамках уголовного дела можно лишь, когда доказано, что оно нажито преступным путем, даже если оформлено на третьих лиц, к примеру родственников».

Защитник планирует обратиться в Конституционный суд, оспорив статью о занятии высшего положения в преступной иерархии. По мнению госпожи Сениной, она противоречит Основному закону страны и сформулирована таким образом, что «совершенно непонятно, как, кого и за что привлекать». Фигурантами уголовных дел, возбужденных по этой статье, становятся как воры в законе, так и, например, смотрящие. Олег Медведев, напомнила она, категорически отрицая свою вину и по ст. 210.1 УК РФ, к моменту своего задержания вел добропорядочный образ жизни, занимаясь благотворительностью.

Мария Локотецкая