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Коммерсантъ FM
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В ДНР задержали женщину за призывы к терроризму

В Донецкой народной республике (ДНР) задержали жительницу Мариуполя за призывы к терроризму, сообщили в региональном УФСБ. Сообщается, что женщина неоднократно публиковала в соцсетях призывы к насилию и террористической деятельности в отношении лиц, «выделенных по признаку национальности».

Какие-либо подробности о задержанной не приводятся. Следственное подразделение УФСБ по ДНР возбудило дело по ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), передает ТАСС.

В конце декабря 2024 года в Донецке местного жителя лишили гражданства за попытку установить контакт с представителями СБУ в соцсетях. ФСБ утверждала, что мужчина хотел помочь украинской стороне «в выполнении задач, направленных на нанесение ущерба безопасности России».

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