Мэрия Уфы взыскивает со структуры «Третьего треста» 60 млн рублей

Администрация Уфы направила в арбитражный суд Башкирии заявление о взыскании с ООО «Преображение» (входит в группу компаний «Третий трест») 60,9 млн руб. Как сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе мэрии, компания не оплатила стоимость договора за право застройки квартала в районе улиц Джалиля Киекбаева и 8 марта. Цена договора составляет 62 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», «Преображение» должно в течение шести лет застроить территорию площадью 1,5 га. На месте двухэтажных домов, 87 гаражей и хозпостроек должны появиться высотки от 9 до 25 этажей, парковки, учреждения здравоохранения, образования и другие здания. Объем инвестиций в проект оценивался в 4 млрд руб.

Кроме «Преображения», на право комплексного развития квартала осенью 2024 года претендовали ООО «Специализированный застройщик "Строитель"» (входит в группу «Кирпич-холдинг»), ООО «Специализированный застройщик "Металл-комплект"» и ООО «Специализированный застройщик "Унистройрегион-3"» (входит в казанскую девелоперскую группу «Унистрой»). «Строитель» и «Металл-комплект» отказались от участия в торгах.

ООО «Преображение» зарегистрировано в 2024 году в Уфе, занимается строительством зданий. Уставный капитал компании — 10 тыс. руб.

Идэль Гумеров