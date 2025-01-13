4 триллиона рублей может составить объем выдачи ипотеки в 2025 году, следует из прогноза ДОМ.РФ. Таким образом, показатель снизится на 22% по сравнению с 2024-м — из-за высокой базы его первого полугодия (до завершения массовой льготной ипотеки на новостройки под 8%). В минувшем году, по предварительным оценкам, ипотеки выдано на 4,9 трлн руб., что на 48% меньше, чем в рекордном 2023-м, и сопоставимо с результатом 2022 года (4,8 трлн руб.). Оценки на 2025-й связаны со снижением спроса на жилье, который останется низким из-за высоких процентных ставок. Восстановление, как отмечают в ДОМ.РФ, начнется с 2026 года при условии снижения ключевой ставки ЦБ (сейчас — 21%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран