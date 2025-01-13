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Сдаться по заданию разведки

Осужденный за сотрудничество с украинским ГУР добивается оправдания

Как стало известно “Ъ”, в Москву, в апелляционную инстанцию суда поступили для рассмотрения материалы уголовного дела строителя Петра Опальника, приговоренного к восьми годам колонии за «конфиденциальное сотрудничество» с украинской разведкой и склонение мобилизованных граждан к сдаче в плен ВСУ. Сам мужчина, давно переехавший с Украины в Новгородскую область и получивший гражданство России, утверждает, что стал жертвой провокации спецслужб.

Задержание Петра Опальника

Задержание Петра Опальника

Фото: ФСБ РФ

Задержание Петра Опальника

Фото: ФСБ РФ

Апелляционную жалобу адвокатов 53-летнего Петра Опальника поручили рассмотреть одной из самых опытных судей Первого апелляционного суда общей юрисдикции Елене Кондаковой. Можно сказать, что она специализируется на уголовных делах, связанных с преступлениями против безопасности государства. В ее послужном списке, помимо прочего, признание законным приговора, вынесенного экс-топ-менеджеру компании «Интер РАО» Карине Цуркан по делу о шпионаже.

Петр Опальник был осужден в августе этого года Новгородским областным судом на восемь лет колонии общего режима по обвинению в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275.1 УК РФ) и приготовлении к организации добровольной сдачи в плен (ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и ст. 352.1 УК РФ).

С решением суда требовавший на процессе полного оправдания Опальник не согласился. В рассмотрении жалобы своей защиты он решил участвовать лично, несколько дней назад его этапировали в Москву. Из-за наличия в материалах дела документов с грифом «секретно» жалоба будет рассматриваться за закрытыми дверями.

Уроженца села Клебань Винницкой области Украины Петра Опальника сотрудники УФСБ по Новгородской области, действовавшие вместе с коллегами из Москвы, задержали в январе 2023 года. Фигурант еще в 2011 году перебрался с Украины в Россию, осев в городе Пестово, где занимался строительством домов. Изначально у него имелся вид на жительство, а после начала СВО он в упрощенном порядке получил гражданство РФ.

По версии следствия, фигурант еще в октябре 2022 года установил связь с представителями Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, переписывался с ними через мессенджеры и получил инструкции, предназначенные для склонения российских военных к добровольной сдаче в плен, а также необходимые для этого телефонные номера. Позже, считают обвинение и суд, он не только уговаривал к сдаче призванного по мобилизации военнослужащего, но также предлагал ему за вознаграждение сдать врагу и боевую технику. Однако, как оказалось, военный действовал в рамках «оперативного эксперимента» ФСБ, и Петра Опальника задержали.

По данным “Ъ”, не отрицая некоторых «фактических обстоятельств дела», свою вину строитель так и не признал.

По его версии, он переписывался не с представителями ГУР, а с племянником, давно переехавшим в Польшу и работавшим на заводе по производству чипсов.

Господин Опальник настаивал, что его разговоры с родственником ограничивались лишь поздравлениями, обсуждениями самочувствия близких и погоды, а также воспоминаниями о родном селе. Якобы сам родственник никакого отношения к ГУР не имел, между тем телефонный номер, который он использовал, по данным ФСБ, относился к украинской разведке. Кстати, сам молодой человек в рамках адвокатского опроса в Турции дал подробные показания защитникам Петра Опальника, но эти материалы российский суд не принял.

Склонение военнослужащего к сдаче также, по некоторым данным, связано с родственником строителя Опальника: речь идет о пасынке его первой жены, получившем повестку. Служить он якобы не хотел и обращался за помощью к различным людям, в том числе к блогерам. Не исключено, что в этот момент он и попал в поле зрения контрразведчиков, которые и отправили военного со звукозаписывающей аппаратурой к родственнику.

В ходе беседы, как настаивал Петр Опальник, он произнес несколько казавшихся ему безобидных фраз о возможной сдаче в плен, не зная, что они могут обернуться довольно серьезным обвинением. Обвинение в приготовлении к организации сдачи в плен, отметим, было предъявлено через несколько месяцев после задержания фигуранта по подозрению в сотрудничестве с ГУР. Сам господин Опальник считал происшедшее с ним результатом провокации ФСБ.

Стоит отметить, что в прениях сторон по совокупности преступлений прокурор просил для него девятилетний срок, тогда как по вмененным в вину статьям УК ему грозило до десяти лет.

Сергей Сергеев

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