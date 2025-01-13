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«Максима плаза» подошла к «Константе»

Объект может сменить собственника

Бизнес-центр «Максима плаза» на юго-востоке Москвы за 445,6 млн руб. готовится выкупить ООО «Константа». Эта компания может быть связана с членами семьи сооснователя IT-дистрибутора Merlion Олега Карчева. Сохраняющийся на офисном рынке Москвы дефицит предложения позволит «Константе» заработать на сдаче объекта в аренду. Консультанты рассчитывают на 20-процентный рост ставок по итогам начавшегося года.

Фото: Бизнес-центр «Максима Плаза»

Фото: Бизнес-центр «Максима Плаза»

ООО «Торгер», действующее в интересах ООО «Константа», стало победителем торгов по продаже 8,9 тыс. кв. м офисных площадей в БЦ «Максима плаза» и права аренды расположенного под ним земельного участка (0,1 га) на Золоторожском Валу в Москве, следует из информации федерального реестра сведений о банкротстве. Сумма сделки, согласно материалам торгов, может составить 445,6 млн руб.

Бенефициаром ООО «Торгер», согласно СПАРК, выступает Денис Ершов. ООО «Константа» зарегистрировано в 2007 году и сейчас контролируется Еленой Власовой. Ранее владельцем компании был Константин Хамуляк. На рынке он известен как учредитель золотодобывающей компании «Графское», работавшей в Башкирии. Лицензия на недропользование компании была аннулирована год назад, а сам господин Хамуляк был фигурантом уголовного дела: он обвинялся в нарушении правил охраны окружающей среды и даче взятки.

Согласно СПАРК, выручка «Константы» в 2023 году составила 75,9 млн руб., прибавив 13% год к году. Чистая прибыль увеличилась втрое, до 74,8 млн руб. Елена Власова — залогодержатель 100% долей в ООО «Млада» и ООО «Гжельский», подконтрольных Василисе Карчевой. На балансе этих компаний 12,4 тыс. кв. м в спальных районах Москвы, Зябликове и Отрадном. Госпожа Карчева может быть дочерью сооснователя IT-дистрибутора Merlion (развивает розничную сеть «Ситилинк») Олега Карчева, ее отчество совпадает с его именем. Елену Власову в СМИ ранее называли супругой господина Карчева. На запрос “Ъ” предприниматель не ответила.

Приобретенный «Константой» объект — семиэтажный бизнес-центр на пересечении Третьего транспортного кольца и шоссе Энтузиастов — располагается недалеко от станции метро «Авиамоторная».

Ранее он принадлежал ООО «Максима плаза». Его владельцем, согласно СПАРК, выступал Александр Буров. В конце 2019 года в отношении компании была начата процедура банкротства. «Максима плаза» также выступала девелопером соседнего с бизнес-центром здания: объект был преобразован в апартаменты, не пройдя все необходимые процедуры согласования. Осенью 2023 года московские власти в суде добивались признания комплекса апартаментов объектом незавершенного строительства, что может предполагать демонтаж здания в дальнейшем (см. “Ъ” от 26 января 2024 года).

Офисные площади в «Максима плазе» ООО «Константа» в случае завершения сделки будет сдавать в аренду, предполагает партнер NF Group Станислав Бибик. Речь, по его словам, идет о бюджетном объекте: площади в подобных зданиях востребованы на фоне общего дефицита предложения. Хотя руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский не исключает, что здание было приобретено для личных целей госпожи Власовой.

В IBC Real Estate ждут, что вакантность на офисном рынке Москвы в этом году сократится на 0,8 процентного пункта, до 4%. 95% запланированных ко вводу в 2025 году площадей уже сданы или проданы, замечает руководитель департамента офисной недвижимости CMWP Наталья Никитина. Ограниченное предложение способствует росту ставок: в CORE.XP прогнозируют, что аренда офисов в этом году подорожает на 20%.

София Мешкова

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