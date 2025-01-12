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Главные новости за неделю 6–12 января. Кубань, Адыгея, Крым

В Черном море поблизости от Анапы вечером 12 января зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2 балла.

Землетрясение, произошедшее в Сочи вечером 11 января, стало самым сильным за последние 12 лет.

В горах Краснодарского края и Адыгеи лавиноопасность сохранится до 15 января.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава МЧС России Александр Куренков прибыли в зону ЧС и проверили ход работ.

В Черном море нейтрализовали пятна нефтепродуктов на площади 1,3 тыс. кв. метров.

Администрация Черноморского района Крыма ввела режим угрозы ЧС муниципального характера из-за мазутных пятен в результате разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.

Власти Крыма заявили о массированной хакерской атаке на крупных операторов связи.

Бывший судья Краснодарского краевого суда Юрий Захарчевский подал иск о защите чести и достоинства к адвокату семьи Данила Юханова, погибшего в аварии.

Краснодарский край могут выбрать для строительства АЭС «Южная».

Краснодар вошел в топ самых дорогих для проживания городов мира, заняв 304-е место в рейтинге международного портала Numbeo.

В Крыму планируют вложить более 24 млрд руб. в 56 проектов в сфере сельского хозяйства.

Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшего заместителя главы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко до 4 февраля 2025 года.

Научные сотрудники Краснодарского края с 8 января начали разработку методов ликвидации мазута на черноморском побережье.

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