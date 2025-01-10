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Кубань могут выбрать для строительства новой АЭС «Южная»

В генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2042 года предусмотрено строительство АЭС «Южная». В качестве возможных площадок рассматриваются Краснодарский край и Ростовская область. Документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Первый энергоблок мощностью 1,2 ГВт планируют ввести в эксплуатацию в 2036 году. К 2042 году на АЭС «Южная» появится 10 энергоблоков, что обеспечит общую мощность 12 ГВт.

Проект призван заменить Новочеркасскую АЭС, которая была исключена из планов в 2024 году из-за геополитических рисков и расположения близ границы.

Также в документе предусмотрено строительство новых мощностей на Джубгинской, Сочинской и Ударной ТЭС. Мера направлена на усиление энергетической безопасности южных регионов России.

Нурий Бзасежев

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