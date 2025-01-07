Арест экс-замглавы кубанского МЧС продлили до 4 февраля

Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшего заместителя главы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко до 4 февраля 2025 года. Также продлено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному против него. Об этом сообщает ТАСС.

Защита просила изменить меру пресечения на домашний арест или подписку о невыезде, ссылаясь на онкологическое заболевание и сотрудничество Сергея Симоненко со следствием. Адвокат отметил, что после операции ему рекомендовано проходить КТ-исследования раз в полгода, что невозможно в условиях следственного изолятора. Однако суд отклонил ходатайство, посчитав, что обвиняемый может скрыться или продолжить преступную деятельность.

Следователи планируют предъявить Сергею Симоненко уточненные обвинения на основе собранных доказательств. Он обвиняется в организации покушения на убийство и уничтожении имущества. Экс-замглавы кубанского МЧС был задержан 1 августа 2024 года, а 5 августа суд отправил его в СИЗО.

В ходе следствия у Сергея Симоненко и его родственников изъято более 276 млн руб., 50 объектов недвижимости и свыше 20 автомобилей, приобретенных на неподтвержденные доходы.

Следствие подозревает Сергея Симоненко в организации повторного покушения на убийство, а также в уничтожении чужого имущества.

Тат Гаспарян