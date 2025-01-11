Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти Крыма заявили о массированной хакерской атаке на крупных операторов связи

В Крыму идет массированная DDoS-атака на инфраструктуру крупных операторов мобильной и фиксированной связи. Об этом заявили в пресс-службе министерства внутренней политики, информации и связи республики.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ведомстве предупредили, что из-за атаки некоторые сервисы могут работать некорректно или быть недоступны для пользователей.

«Технические специалисты проводят все необходимые мероприятия и успешно отбивают атаки»,— подчеркнули в Мининформе Крыма.

Александр Орлов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...