Власти Крыма заявили о массированной хакерской атаке на крупных операторов связи
В Крыму идет массированная DDoS-атака на инфраструктуру крупных операторов мобильной и фиксированной связи. Об этом заявили в пресс-службе министерства внутренней политики, информации и связи республики.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В ведомстве предупредили, что из-за атаки некоторые сервисы могут работать некорректно или быть недоступны для пользователей.
«Технические специалисты проводят все необходимые мероприятия и успешно отбивают атаки»,— подчеркнули в Мининформе Крыма.