Власти Крыма заявили о массированной хакерской атаке на крупных операторов связи

В Крыму идет массированная DDoS-атака на инфраструктуру крупных операторов мобильной и фиксированной связи. Об этом заявили в пресс-службе министерства внутренней политики, информации и связи республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ведомстве предупредили, что из-за атаки некоторые сервисы могут работать некорректно или быть недоступны для пользователей.

«Технические специалисты проводят все необходимые мероприятия и успешно отбивают атаки»,— подчеркнули в Мининформе Крыма.

Александр Орлов