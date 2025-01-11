В Черноморском районе Крыма ввели режим ЧС из-за мазутных пятен

Администрация Черноморского района Крыма ввела режим угрозы ЧС муниципального характера из-за мазутных пятен, возникших в результате разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Об этом сообщил глава муниципалитета Александр Дудинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Дудинов Фото: Александр Дудинов

По его словам, «ситуация неприятная, но контролируемая». Сейчас профильные службы и волонтеры продолжают очистку загрязненной территории.

«Сегодня к уборке присоединятся еще порядка 100 волонтеров. Уборка мазута запланирована на трех локациях — на побережье в селах Окуневка, Знаменское, Громово»,— написал чиновник в Telegram-канале.

10 января в Крыму обнаружили семь новых очагов выброса мазута — в Керчи, Евпатории, на острове Тузла, а также в Сакском и Ленинском районах. Общая протяженность загрязненной территории составила 14,38 км.

Александр Орлов