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В Черноморском районе Крыма ввели режим ЧС из-за мазутных пятен

Администрация Черноморского района Крыма ввела режим угрозы ЧС муниципального характера из-за мазутных пятен, возникших в результате разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Об этом сообщил глава муниципалитета Александр Дудинов.

Фото: Александр Дудинов

Фото: Александр Дудинов

По его словам, «ситуация неприятная, но контролируемая». Сейчас профильные службы и волонтеры продолжают очистку загрязненной территории.

«Сегодня к уборке присоединятся еще порядка 100 волонтеров. Уборка мазута запланирована на трех локациях — на побережье в селах Окуневка, Знаменское, Громово»,— написал чиновник в Telegram-канале.

10 января в Крыму обнаружили семь новых очагов выброса мазута — в Керчи, Евпатории, на острове Тузла, а также в Сакском и Ленинском районах. Общая протяженность загрязненной территории составила 14,38 км.

Александр Орлов

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