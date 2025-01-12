В Черном море нейтрализовали пятна нефтепродуктов на 1300 квадратных метрах

Глава Минтранса РФ Роман Старовойт проверил ход работ в районе утечки нефтепродуктов с танкера «Волгонефть-239». Как сообщила пресс-служба ведомства, специалисты Морспасслужбы исследовали около 82 кв. км акватории Черного моря в районе ЧС, выявили и нейтрализовали сорбентом пятна мазута на площади около 1,3 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

Рядом с севшим на мель танкером выполняют работы по механическому удалению мазута, появившегося у кормы. Она сместилась в результате шторма и оползня 10 января, говорится в сообщении.

Разлившиеся нефтепродукты с водной поверхности собирает самоходная баржа «Пикник» с установленным крановым оборудованием и грейфером, а проводит эту операцию МСС Росморречфлота. На месте разлива нефтепродуктов вокруг кормовой части установлены дублирующие боновые ограждения.

В воскресенье 12 января губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава МЧС России Александр Куренков прибыли в зону ЧС и проверили ход работ. По поручению президента России Владимира Путина создан федеральный оперативный штаб по ликвидации ЧС, возникшей из-за разлива мазута в Черном море.

Андрей Пугачев