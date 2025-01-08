В сельское хозяйство Крыма инвестируют более 24 млрд рублей

В Крыму планируют инвестировать более 24 млрд руб. в 56 проектов в сфере сельского хозяйства. Это позволит создать свыше 2,7 тыс. постоянных и около 1,1 тыс. сезонных рабочих мест, сообщает глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Главы Республики Крым Фото: Пресс-служба Главы Республики Крым

По последним данным, вложено более 18 млрд руб., создано более 3 тыс. рабочих мест.

В 2024 году продолжалась реализация крупных проектов в различных районах полуострова. В Сакском районе заложили виноградники на площади свыше 223 га для производства технического винограда. Всего планируют заложить 320 га. В результате объем производства винограда вырастет до 2,8 тыс. тонн в год.

В Судакском городском округе строят фруктохранилище мощностью 5 тыс. тонн, которое планируют сдать в эксплуатацию в 2025 году. Заложено более 106 га садов.

В Алуште реализуется проект по сохранению и созданию новых полей эфиромасличных культур на площади свыше 461 га, строится центр для выращивания посадочного материала мощностью 4 млн саженцев в год.

В Бахчисарайском, Нижнегорском и Кировском районах строятся три плодово-ягодных и овощехранилища общей мощностью более 9 тыс. тонн. Объекты введут в эксплуатацию в 2025 и 2026 годах.

Маргарита Синкевич