Губернатор Кубани и глава МЧС России проверили ход работ в зоне ЧС

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава МЧС России Александр Куренков прибыли в зону ЧС в Темрюкский район и проверили участок в районе мыса Панагия, где 10 января был обнаружен выброс мазута из кормы танкера «Волгонефть-239». Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Федора Бабенкова Фото: Telegram-канал Федора Бабенкова

Как отметил господин Куренков, необходимо пробить дорогу к судну. Этим будут заниматься в ближайшие сутки. Если получится, за этот же срок следует полностью обнести танкер по кругу — присыпать, чтобы штормы не грозили мазуту, который находится в этом районе.

По словам Вениамина Кондратьева, в последние дни основной угрозой на побережье стали небольшие фракции мазута. Теперь регион столкнулся с новым вызовом — утечкой 10 января нефтепродуктов с танкера «Волгонефть-239».

«Предстоит серьезная работа по откачке нефтепродуктов из танкера, чтобы предотвратить повторные выбросы в море»,— подчеркнул глава края.

Также Вениамин Кондратьев и Александр Куренков проверили пункт временного размещения загрязненного грунта в Анапе. Как отметил губернатор, на площадке находится 120 тыс. т замазученного грунта.

С начала проведения работ в Анапе и Темрюкском районе собрали и вывезли с пляжей 157 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Основной причиной разлива мазута на танкерах в Черном море стала трещина в корпусе, которая образовалась из-за сильных штормов.

По поручению президента Владимира Путина создан федеральный оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации с разливом мазута. Глава МЧС России Александр Куренков вместе с членами штаба прибыл в Краснодарский край.

Андрей Пугачев