Жители Анапы почувствовали землетрясение

Вечером 12 января в Черном море зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2. По информации Европейского сейсмоцентра, подземный толчок произошел ориентировочно в 17:49 на глубине 10 км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По предварительной информации, эпицентр находился на расстоянии 73 км от Керчи и на удалении 60 км от Тамани. Толчки также почувствовали жители Анапы. Очевидцы сообщили в соцсетях о том, как в домах и квартирах зазвенела посуда и стала ходить ходуном мебель.

Андрей Николаев