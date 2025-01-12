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Жители Анапы почувствовали землетрясение

Вечером 12 января в Черном море зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2. По информации Европейского сейсмоцентра, подземный толчок произошел ориентировочно в 17:49 на глубине 10 км.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По предварительной информации, эпицентр находился на расстоянии 73 км от Керчи и на удалении 60 км от Тамани. Толчки также почувствовали жители Анапы. Очевидцы сообщили в соцсетях о том, как в домах и квартирах зазвенела посуда и стала ходить ходуном мебель.

Андрей Николаев

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