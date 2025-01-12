В горах Краснодарского края и Адыгеи лавиноопасность сохранится до 15 января

С 18:00 12 января и до 18:00 15 января в горах Краснодарского края и Адыгеи выше 1,5 тыс. м сохраняется лавиноопасность. Соответствующее предупреждение опубликовали на своих сайтах ГУ МЧС России по регионам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

Жителям и гостям регионов во время отдыха в горах рекомендовано соблюдать меры безопасности. При надвигающейся непогоде не следует выходить в горы. Необходимо внимательно следить за изменениями погоды.

В пресс-службе ведомства также напомнили, что при крутизне склона более 45 градусов лавины сходят почти при каждом снегопаде.

Слабая лавинная опасность сохраняется в горах Сочи выше 1 тыс. м над уровнем моря до 18:00 12 января, сообщала ранее пресс-служба администрации курорта.

Андрей Пугачев