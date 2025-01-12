Землетрясение в Сочи оказалось самым мощным за 12 лет
Землетрясение, произошедшее в Сочи вечером 11 января, стало самым сильным за последние 12 лет, его магнитуда составила 3,9. Об этом сообщает НТВ со ссылкой на сейсмологическую службу.
Фото: Андрей Куценко
Как отметила глава сейсмологической службы города-курорта Елена Карпович, землетрясения в этом регионе, как правило, имеют магнитуду до трех баллов, и зачастую даже не ощущаются жителями.
Напомним, вечером 11 января в Сочи произошло второе за сутки землетрясение. Горожане сообщали о ощутимых подземных толчках, которые сопровождались вибрацией мебели и звоном посуды.
Ранее, в ночь на субботу 11 января, также было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,5. По информации Единой геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения располагался на глубине 5 км и находился ориентировочно в 9 км к северо-востоку от Дагомыса, вблизи Ореховки.
По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет.