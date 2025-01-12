Землетрясение в Сочи оказалось самым мощным за 12 лет

Землетрясение, произошедшее в Сочи вечером 11 января, стало самым сильным за последние 12 лет, его магнитуда составила 3,9. Об этом сообщает НТВ со ссылкой на сейсмологическую службу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Куценко Фото: Андрей Куценко

Как отметила глава сейсмологической службы города-курорта Елена Карпович, землетрясения в этом регионе, как правило, имеют магнитуду до трех баллов, и зачастую даже не ощущаются жителями.

Напомним, вечером 11 января в Сочи произошло второе за сутки землетрясение. Горожане сообщали о ощутимых подземных толчках, которые сопровождались вибрацией мебели и звоном посуды.

Ранее, в ночь на субботу 11 января, также было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,5. По информации Единой геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения располагался на глубине 5 км и находился ориентировочно в 9 км к северо-востоку от Дагомыса, вблизи Ореховки.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет.

Андрей Пугачев