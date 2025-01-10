Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Осужденный за ДТП в Краснодаре экс-судья подал иск к адвокату семьи погибшего

Бывший судья Краснодарского краевого суда Юрий Захарчевский подал иск о защите чести и достоинства к адвокату семьи Данила Юханова, погибшего в аварии. Информация об иске бывшего судьи к адвокату АБ «Правовой статус» Алексею Иванову размещена на сайте Первомайского суда Краснодара.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В апреле 2020 года Юрий Захарчевский сбил велосипедиста Данила Юханова на одной из улиц Краснодара и покинул место аварии. Пострадавший через несколько месяцев скончался в больнице.

Ростовский областной суд признал бывшего судью виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, а также оставлении пострадавшего в опасности (п. «б» ч. 4 ст. 264, ст. 125 УК РФ). Его приговорили к шести годам колонии-поселения. От наказания в виде 60 тыс. руб. штрафа по статье об оставлении в опасности подсудимый освобожден в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Юрий Захарчевский, как только приговор вступил в законную силу, заключил контракт с Министерством обороны РФ и, по некоторым данным, отправился в зону специальной военной операции.

Алина Зорина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...