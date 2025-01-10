Осужденный за ДТП в Краснодаре экс-судья подал иск к адвокату семьи погибшего

Бывший судья Краснодарского краевого суда Юрий Захарчевский подал иск о защите чести и достоинства к адвокату семьи Данила Юханова, погибшего в аварии. Информация об иске бывшего судьи к адвокату АБ «Правовой статус» Алексею Иванову размещена на сайте Первомайского суда Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В апреле 2020 года Юрий Захарчевский сбил велосипедиста Данила Юханова на одной из улиц Краснодара и покинул место аварии. Пострадавший через несколько месяцев скончался в больнице.

Ростовский областной суд признал бывшего судью виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, а также оставлении пострадавшего в опасности (п. «б» ч. 4 ст. 264, ст. 125 УК РФ). Его приговорили к шести годам колонии-поселения. От наказания в виде 60 тыс. руб. штрафа по статье об оставлении в опасности подсудимый освобожден в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Юрий Захарчевский, как только приговор вступил в законную силу, заключил контракт с Министерством обороны РФ и, по некоторым данным, отправился в зону специальной военной операции.

Алина Зорина