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На Кубани с 8 января начнут разрабатывать способы борьбы с мазутом

Научные сотрудники Краснодарского края начнут разработку методов ликвидации мазута на черноморском побережье. Об этом сообщили в краевом Оперштабе.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Ученые планируют взять пробы мазута, чтобы определить его химический состав после длительного воздействия морской воды. Анализ образцов проведут в лабораториях Афипского нефтеперерабатывающего завода.

Как отметил первый замминистра образования Кубани Сергей Пронько, исследования начнутся 8 января. Целью работы станет проверка способов «связывания» мазута в различных условиях.

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошло 15 декабря. В результате аварии в Черное море попало около 3 тыс. тонн мазута, что привело к загрязнению 54 км береговой линии. Спасательные службы собрали более 96 тыс. тонн грунта.

Ранее стало известно, что в Черном море обнаружили 32 погибших дельфина после разлива мазута.

Нурий Бзасежев

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