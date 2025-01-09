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Краснодар вошел в топ самых дорогих для проживания городов мира

Столица Кубани заняла 304-е место в рейтинге городов мира с высокой стоимостью проживания. Как говорится в исследовании международного портала Numbeo, к 2025 году индекс стоимости жизни в Краснодаре составил 21,9%.

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Всего в рейтинге 327 городов. Среди них помимо Краснодара еще девять российских городов: Москва (250-е место), Санкт-Петербург (285-е), Екатеринбург (298-е), Казань (302-е), Новосибирск (305-е), Калининград (306-е), Уфа (307-е), Ростов-на-Дону (308-е), Пермь (313-е).

Самый дорогой город мира — Цюрих. Следом за ним также швейцарские Лозанна и Женева. Последнее место списка занимает индийский Коимбатур.

Татьяна Ручкина

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