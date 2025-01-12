Иностранцы ответят за русский

“Ъ” стали известны подробности подготовки системы единого тестирования по русскому языку для иностранных студентов. Такой экзамен ранее поручил разработать президент РФ Владимир Путин. В Минобрнауки рассказали, что базой для такого экзамена может стать уже существующий тест по русскому языку как иностранному (ТРКИ), который с 1992 года принимает ряд образовательных организаций. Эксперт из РАНХиГС указывает, что установленные в конце 2024 года правила приема в вузы разрешают зачислять иностранцев по итогам сдачи ТРКИ, но каждый университет решает этот вопрос самостоятельно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сейчас проверка знания русского языка не является обязательной для учебы в вузах РФ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сейчас проверка знания русского языка не является обязательной для учебы в вузах РФ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Минобрнауки «прорабатывает» вопрос создания единого тестирования по русскому языку для иностранных абитуриентов. Об этом “Ъ” рассказали в пресс-службе ведомства. Базой для такого экзамена может стать уже существующий тест по русскому языку как иностранному (ТРКИ, он же TORFL). Сейчас он не является обязательным для учебы в РФ; иностранцы сдают его по желанию или, например, по требованию работодателя. ТРКИ был разработан в 1992 году группой российских вузов. Он опирается на требования общеевропейской системы оценки уровня знания языка CEFR. В нем шесть уровней — от элементарного (А1) до наиболее продвинутого (С2); у иностранца проверяют навыки письма, чтения, общения и т. д.

Как проверяют знание языка при поступлении в вузы В странах Европейского союза действует Общеевропейская шкала языковых компетенций (CEFR) из шести уровней, где А1 — элементарное владение, а С2 — владение в совершенстве. Проверяется устная и письменная речь, восприятие языка на слух и чтение. Для поступления в вуз обычно требуется знание языка на уровне не ниже B2, или Upper Intermediate.



В Германии необходимо сдать Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF). Результаты теста признаются всеми университетами ФРГ. В 100 странах мира работает более 500 центров по сдаче TestDaF. Результаты действительны неограниченный срок.



В Испании для иностранцев разработан языковой тест Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera (DELE). Тестирование осуществляют более 1 тыс. центров в 100 странах мира. Стоимость зависит от уровня сложности и места проведения. Результаты действительны пожизненно.



В Великобритании и странах Содружества наций принята стандартизированная International English Language Testing System (IELTS). Уровень знания английского языка оценивается по шкале… Читать далее

Напомним, что 30 декабря 2024 года Владимир Путин поручил разработать «предложения по введению единого вступительного испытания по русскому языку для иностранных граждан», поступающих на обучение в российские вузы и научные организации. Также необходимо подготовить «единые требования к уровню владения русским языком, необходимому для освоения таких образовательных программ, и к порядку проведения вступительного испытания». Поручение было дано по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ. Правительство должно подготовить соответствующие предложения к 1 мая.

По данным Минобрнауки, в отечественных университетах в 2023 году обучалось 356 тыс. иностранных студентов из 191 страны мира (данных по итогам прошлого года пока нет). Больше всего учащихся прибыло из Казахстана — 53 957 человек, Узбекистана — 53 399 человек, Китая — 41 487 человек, Туркменистана — 39 035 человек и Индии — 24 745 человек. В топ-5 наиболее популярных у иностранных граждан направлений подготовки входят экономика (6,9%), менеджмент (5,7%), педагогическое образование (3,8%), юриспруденция (3,25%) и строительство (2,5%).

Отметим, что до недавнего времени иностранные абитуриенты могли поступать в российские вузы вообще без экзамена по русскому языку — каждое учебное заведение самостоятельно решало вопрос о необходимости такого испытания. Однако в конце ноября 2024 года был утвержден новый порядок приема. Документ закрепляет обязательное вступительное испытание по предмету «Русский язык» для иностранных граждан, «поступающих на платное обучение на образовательные программы, реализуемые на русском языке». Не оплачивать учебу в российских вузах могут граждане ряда стран постсоветского пространства, сдавшие ЕГЭ на общих основаниях с россиянами, а также иностранные студенты, зачисленные по специальной квоте правительства РФ. В 2023 году ею воспользовались 29 728 человек.

Официальных разъяснений о причинах нововведений Минобрнауки не дало. Впрочем, порядок проведения такого испытания вузы, как и раньше, определяют самостоятельно. Руководитель управления функционального блока «Высшее образование» РАНХиГС Евгений Серочудинов отмечает, что многие вузы и прежде устанавливали русский язык в качестве обязательного экзамена для иностранных граждан. «Это изменение только для некоторых вузов будет являться определяющим фактором пересмотра условий приема иностранных граждан»,— замечает эксперт. Он добавляет, что новые правила приема предусматривают возможность учесть сертификат ТРКИ, но пока решение о том, делать ли это, принимается каждым вузом самостоятельно.

Полина Ячменникова