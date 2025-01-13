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Коммерсантъ FM
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Инструкция для начинающих грабителей

в фильме «Охота на воров-2: Пантера»

В прокат вышел боевик Кристиана Гьюдгэста «Охота на воров-2: Пантера» — продолжение фильма 2018 года, в котором вновь встречаются потрепанный жизнью циничный коп в исполнении Джерарда Батлера и молодой талантливый грабитель, которого играет рэпер и актер О’Ши Джексон. Сиквел вышел более гламурным и обаятельным, чем оригинал, считает Юлия Шагельман.

Дуэт Джерарда Батлера и О’Ши Джексона заиграл новыми красками во второй «Охоте на воров»

Дуэт Джерарда Батлера и О’Ши Джексона заиграл новыми красками во второй «Охоте на воров»

Фото: Rico Torres / Lionsgate

Дуэт Джерарда Батлера и О’Ши Джексона заиграл новыми красками во второй «Охоте на воров»

Фото: Rico Torres / Lionsgate

Первая «Охота на воров», вышедшая на экраны в 2018 году, не вызвала большого энтузиазма у зрителей и критиков: в мировом прокате фильм собрал $80 млн при бюджете $30 млн, то есть едва вышел в ноль, а его художественная «свежесть» на критическом агрегаторе Rotten Tomatoes оценивается в 41%. Режиссер-дебютант Кристиан Гьюдгэст, поставивший картину по собственному сценарию, слишком явно подражал культовой «Схватке» Майкла Манна (1995), поместив в центр истории противостояние двух суровых мачо — полицейского и вора, к тому же утопил действие в бесконечных разговорах, мелких подробностях готовящегося ограбления и убийственном для жанрового фильма хронометраже в 2 часа 20 минут. И только финальный твист намекал на то, что начинающий автор имеет за душой что-то свое.

Однако затянувшаяся на семь лет пауза между фильмами не прошла для Гьюдгэста напрасно. Он по-прежнему щедр на экранное время: новая «Охота на воров» в оригинальной версии даже на четыре минуты длиннее первой (в российский прокат выходит сокращенная, хронометражем в 130 минут). Тем не менее второй фильм вышел более подтянутым и поджарым, а в долгих перерывах между экшен-сценами Гьюдгэсту удается удержать напряжение и не растерять зрительское внимание.

На ком прошедшие годы сказались не лучшим образом — так это на главном герое картины, лос-анджелесском полицейском Большом Нике (Джерард Батлер). Многочисленные измены жене с работой и другими женщинами наконец привели его к разводу, да и сама гонка за плохими парнями уже не приносит прежнего удовлетворения. Однако внимание Ника привлекает дерзкое преступление, произошедшее на другом конце света: в аэропорту Антверпена неизвестные ограбили самолет, перевозивший алмазы из Африки. За кражей стоит банда «Пантера», состоящая из выходцев из бывшей Югославии, но в ее организации Ник чувствует «почерк» своего давнего знакомца Донни Уилсона (О’Ши Джексон), ускользнувшего от него семь лет назад, и устремляется по его следам.

Полученная не совсем законными методами наводка приводит его в Ниццу. Донни и «Пантера» действительно уже здесь и готовят свое самое амбициозное ограбление — они намерены проникнуть в Мировой алмазный центр, охраняемый едва ли не более серьезно, чем Федеральный резервный банк в первой части. Зрители уже ждут игры в кошки-мышки между Донни и Ником при поддержке французской полиции, однако Гьюдгэст выкладывает первый из заготовленных сюжетных твистов. Оказывается, Ник вовсе не намерен ловить Донни. Совсем наоборот — не получив никаких барышей от долгой службы закону и порядку, он теперь хочет перейти на другую сторону и присоединиться к «Пантере».

Это ему удается с поистине кинематографической легкостью: несмотря на громкие возражения некоторых членов банды, остальные, и прежде всего Донни, принимают решившего оскоромиться копа с распростертыми объятиями. А красавица с оперативной кличкой Клеопатра (Эвин Ахмад), отвечающая за координацию их действий, кажется, даже готова не только к профессиональному сотрудничеству. Ник быстро начинает играть ключевую роль в плане «Пантеры», показанном с такими подробностями, как будто Гьюдгэст снимает инструкцию для начинающих грабителей — абсолютно неправдоподобную, но занимательную.

Насупленная серьезность первого фильма во втором уступает место почти комедийной динамике. И хотя здесь все еще много приветов сочащимся тестостероном фильмам девяностых, легкое, органичное взаимодействие персонажей, особенно Ника и Донни, куда ближе, скажем, к «Двенадцати друзьям Оушена» (2004), нежели к «Схватке», даже если этим персонажам недостает безусильной элегантности героев Содерберга. Но не стоит, наверное, требовать ее от одышливого свежеразведенного копа, любящего нездоровую еду, и бывшего бармена, совсем недавно научившегося носить дорогие костюмы.

Под конец фильма Гьюдгэст приберегает еще несколько твистов, а также положенных по закону жанра погонь и перестрелок, куда более бескровных, чем в прошлый раз. И если в начале фильма продолжение истории семилетней давности выглядело совсем не обязательным, то теперь третья часть кажется самым логичным развитием событий.

Юлия Шагельман

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