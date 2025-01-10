Prada присматривается к Versace

Модный дом Prada может приобрести бренд Versace. О вероятности этой покупки сообщает итальянская газета Il Sole 24 Ore со ссылкой на источники. Издание добавляет, что сейчас бренд по производству одежды, обуви и аксессуаров работает с финансовыми консультантами и юристами, чтобы оценить, стоит ли заключать эту сделку. В октябре Bloomberg отмечал, что модный дом Prada — один из немногих, кто пережил шторм и глобальный спад в сегменте роскоши. И в третьем квартале 2024-го нарастил розничные продажи почти на 20%, в основном за счет роста интереса к бренду Miu Miu.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Arnd Wiegmann / Reuters Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Для этой компании сделка может означать укрепление позиций на рынке люксовой моды, говорит партнер, руководитель практики «Индустрия моды и товары класса "люкс"» адвокатского бюро Nordic Star Анна Заброцкая: «Для Versace эта сделка может быть выгодна в контексте получения доступа к финансовым или операционным ресурсам, Prada может помочь бренду расти. Другая возможная мотивация может быть связана с тем, что семья Versace хочет монетизировать свои активы и оптимизировать управление брендом. В бизнес-среде была информация о том, что у самого Capri Holdings есть определенные финансовые сложности, и они планировали продажу всего холдинга со всем портфелем брендов другой компании, но сделка сорвалась.

На данном этапе очень рано еще говорить о том, как развитие концепции бренда будет структурировано и выстроено в процессе переговоров. Такие сделки, особенно в индустрии моды, небыстро происходят, и они могут в том числе не состояться. Обычно ценность самого бренда именно в его уникальной эстетике. У Versace уникальные принты, которые разрабатывал еще Джанни Версаче. Безусловно, для владельца бренда важно сохранить эту уникальность, эту узнаваемость. Могут быть в рамках последних трендов какие-то совместные коллекции Versace и Prada, но это тоже все дело достаточно небыстрое.

Скорее всего, просто Prada Group будет расширять свой портфель брендов, наращивать свои финансовые результаты, не уничтожая уже созданный бренд».

Возможная сумма сделки не сообщается. При этом оба модных дома, как пишет Il Sole 24 Ore, отказались от комментариев. Если эта сделка состоится, то в Versace может появиться новый креативный лидер, допускает директор отдела инфраструктурного ритейла CORE.XP Евгения Прилуцкая: «От смены креативного директора как раз будет зависеть направление, куда будет смотреть бренд. С учетом того, что сейчас в целом люкс становится больше стритвиром, менее чопорным, менее классическим, более ориентированным на молодую аудиторию, предполагаю, что и Versace также будет переосмыслен.

Ценовой сегмент сохранится в любом случае такой, какой он был, только сама коллекция может быть немного с другим прочтением, с добавлением каких-то более актуальных трендов модных на текущий момент. Сейчас массово все модные дома идут в сторону омоложения своей аудитории. Это не значит, что это заигрывание с ценой. Коллаборации, добавление каких-то более кэжуал элементов одежды, но это опять же будет зависеть непосредственно от видения креативного директора, который возглавит этот дом».

Осенью 2024 года суд в США заблокировал сделку между американской Tapestri, которой принадлежат крупные бренды, и холдингом Capri. Стоимость сделки превышала $8 млрд.

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Анна Кулецкая