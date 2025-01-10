В Прикамье концессионеры смогут использовать недра местного значения

В Пермском крае концессионерам могут разрешить пользоваться недрами местного значения. Это приведет региональное законодательство в соответствие с федеральным. Соответствующий законопроект внесен в краевой парламент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 2Gis Фото: 2Gis

Как сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край», законопроектом предлагается расширить перечень субъектов, которые могут стать пользователями недр на участках местного значения, включив в него юридические лица, с которыми заключены концессионные соглашения; субъекты естественной монополии в сфере транспортировки нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, осуществляющие работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту магистральных нефтепроводов, нефтепродуктов и их неотъемлемых частей; субъекты естественной монополии в сфере транспортировки газа по трубопроводам, осуществляющие работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту магистральных газопроводов и их неотъемлемых технологических сетей.

Кроме этого, законопроект определяет сроки пользования недрами, основания для предоставления права пользования и порядок предоставления участков недр для указанных субъектов. Документ будет рассмотрен на заседании краевого парламента в феврале.