Главные новости за 9 января. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодарском крае специалисты и волонтеры собрали основной объем выбрасываемого на побережье мазута.

В МЧС заявили, что специалисты и волонтеры собрали 139 тыс. т загрязненного мазутом песка на береговой линии. Определены шесть основных участков сбора нефтепродуктов, протяженность которых составляет 63 км.

Президент России Владимир Путин сделал вывод, что того, что делается по минимизации ущерба после разлива нефтепродуктов в Черном море, «пока явно недостаточно».

На совещании с членами правительства глава государства поручил минимизировать ущерб от разлива мазута в Черном море до повышения температуры воды.

Оперштаб Кубани заявил, что информация о том, что в Анапе по инициативе администрации города открывают инновационные мазутные ванны, не соответствует действительности.

В ночь на 9 января дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили девять БПЛА над территорией Кубани.

В станице Петровской Славянского района обломки сбитого беспилотника упали на частный дом, повредив кровлю и газопровод, а также выбив окна.

Краснодар занял 304-е место в рейтинге городов мира с самой высокой стоимостью проживания. К 2025 году индекс стоимости жизни в Краснодаре составил 21,9%.

В 2024 году на курортах Краснодарского края отдохнули рекордные 20,1 млн человек, что на 8% больше, чем в предыдущий год.

Южный окружной военный суд назначил на 13 января первое слушание по делу о попытке отравления выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны.

Холдинг SFT Group инвестирует 20 млрд руб. в запуск новой картоноделательной машины в Адыгее.

В Мостовском районе Краснодарского края местный житель ранил своего знакомого во время охоты на медведя.

Депутат Госдумы от ЛДПР Юрий Напсо прокомментировал «Ъ-Кубань» информацию о возможном лишении полномочий из-за прогулов. Парламентарий заявил, что отсутствовал из-за болезни.

В период новогодних праздников кинотеатры Краснодарского края заработали 278 млн руб. Самым кассовым фильмом стал «Волшебник Изумрудного города».