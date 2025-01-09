Кинотеатры Кубани заработали более 278 млн рублей за новогодние праздники

В период новогодних праздников кинотеатры Краснодарского края заработали 278 млн руб. Данные следуют из Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В минувшие праздники в Краснодарском крае самым кассовым фильмом стал «Волшебник Изумрудного города», собравший 128,2 млн руб. Его посмотрели более 268,2 тыс. зрителей.

Далее следуют «Финист. Первый богатырь», собравший почти 89,9 млн руб., его посмотрели 195,4 тыс. зрителей, «Елки 11» — 18,4 млн руб., 33,2 тыс. зрителей, «Домовенок Кузя» — более 11,6 млн руб., 28,8 тыс. человек, и «Иван Царевич и Серый волк 6» — более 11,6 млн руб., 26,8 тыс. зрителей.

В аналогичный период 2024 года кинотеатры Краснодарского края собрали около 270 млн руб. Тогда самым просматриваемым фильмом на Кубани, как и по России, стал «Холоп 2».

Алина Зорина